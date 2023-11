Dopo tanti rumors è arrivata la decisione di Pier Silvio Berlusconi sul futuro de L’Isola dei Famosi e su quello della conduttrice Ilary Blasi.

Sono stati mesi di incertezza a Mediaset per quanto riguarda il futuro de L’Isola dei Famosi e anche quello della sua conduttrice, Ilary Blasi. Adesso, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, ha fatto luce su cosa accadrà nelle prossime settimane.

Ilary Blasi, Pier Silvio ha deciso sull’Isola

L’Isola dei Famosi si farà e al timone del noto reality ci sarà ancora Ilary Blasi. Questa la decisione che è stata presa dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. La conferma è stata data nel corso di un incontro con la stampa avvenuto oggi.

“L’Isola dei Famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile”, ha spiegato il noto imprenditore. “Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei. Non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”, ha aggiunto.

La nota presentatrice, quindi, dovrebbe quindi rimanere al suo posto al comando del programma ancora una volta nonostante i tantissimi rumors che si sono susseguiti nelle scorse settimane.

Proprio sulla donna e sul suo recente docufilm legato alla sua vita privata e alla storia, finita, con Totti, Pier Silvio ha poi commentato: “Se l’ho visto? Non lo voglio vedere. Un documentario su divorzio e corna vi prego. Che poi, povera Ilary. Ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime. Non giudico le persone”.

Di seguito anche un post Instagram della passata edizione del reality con la conduttrice protagonista:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG