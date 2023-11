Nel docufilm Unica Ilary Blasi ha finalmente rotto il silenzio in merito ai motivi che hanno condotto lei e Totti a dirsi addio.

A sorpresa, a un anno dall’annuncio della loro separazione, Ilary Blasi ha confessato nel docufilm Unica i retroscena sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. La showgirl ha svelato che, non appena avrebbe iniziato a sospettare del tradimento di suo marito avrebbe ingaggiato un investigatore privato e, così, sarebbe venuta a sapere della sua relazione con Noemi Bocchi (attuale compagna dell’ex calciatore).

“Mi ha umiliata come donna e come madre”, ha confessato Ilary, che ha anche aggiunto che, dopo l’ammissione dell’ex calciatore, “sono cominciate a uscire foto di Noemi insieme a lui”.

Ilary Blasi: la sua verità sul tradimento

Nel docufilm Unica Ilary Blasi ha confessato che sarebbe stato il suo ex marito, Francesco Totti, a tradirla con l’attuale compagna Noemi Bocchi e a spingerla quindi a prendere la decisione di lasciarsi. Lei li avrebbe scoperti assoldando un investigatore di Milano, e a tal proposito ha ammesso: “A gennaio andiamo a cena ed ho iniziato a notare un marito diverso. E da lì un disastro”.

I due vip inizialmente avrebbero fatto credere di essere ancora una coppia e, soltanto a luglio 2022, hanno rilasciato due comunicati ufficiali per annunciare la fine della loro storia. Oggi Totti fa coppia fissa con Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi è uscita allo scoperto con il fidanzato Bastian Muller.

“Francesco l’ho sposato per amore, non per soldi. Ho sempre messo la mia faccia in questa relazione. Ci siamo conosciuti quando avevo 19 anni, me lo aveva fatto conoscere mia sorella, lui era già Francesco Totti”, ha dichiarato la showgirl nel docufilm, non senza trattenere le sue lacrime di commozione nel parlare dell’ex marito. Totti replicherà alle sue parole? In tanti sono curiosi di saperne di più.

