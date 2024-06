La nuova vita di Chiara Ferragni riparte anche da un nuovo motto. Virale, in queste ore, un siparietto tra la donna e i suoi fan.

Sta riorganizzando la sua vita Chiara Ferragni che dopo essere tornata a parlare e aver preso delle decisioni importanti anche a livello professionale, con la rivoluzione per le sue aziende, sta ripartendo anche dai social dove con i suoi fan si è tornati ad avere un feeling speciale anche grazie al suo nuovo motto, diventato virale…

Il nuovo motto di Chiara Ferragni

In queste ore, Chiara Ferragni è diventata virale su TikTok per via di un audio, da lei mimato in video, dove si sente una voce con le cose che le persone le starebbero consigliando da mesi. “Stai attraversando questo periodo brutto, sappi che è solo un periodo e che tutti i periodi devono finire, finiranno”, si sente dire dalla voce. E ancora: “Abbi un po’ di fiducia, abbi un po’ di fede”. Al netto del filmato molto divertente, ad attirare l’attenzione dei fan e della stessa imprenditrice digitale, però, è stato un commento di una utente che le ha scritto: “D’altronde Delulu is the Solulu“. Parole a cui la Ferragni ha risposto: “Mio nuovo motto preferito“.

Il significato

In tanti si sono chiesti cosa voglia dire il nuovo motto dell’influencer “Delulu is the solulu”. Stando a quanto affermato da Fanpage, si tratterebbe di un trend che sta spopolando tra i giovani. ‘Delulu’ è un’abbreviazione di ‘delusional’, parola che in italiano si avvicina al significato di illusorio. Il termine ‘Solulu’, invece, è l’abbreviazione della parola inglese ‘Solution’, ovvero la soluzione. Insomma “L’illusione è la soluzione”, un concetto che si avvicina decisamente al momento che la Ferragni sta passando tra vita privata e vita professionale. Staremo a vedere se per lei ci saranno momenti migliori…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG