Tiberio Timperi non è riuscito a trattenere le sue risate mentre si svolgeva un servizio di Uno Mattina Estate incentrato su una foto di Belen.

A Uno Mattina Estate il conduttore Tiberio Timperi è riuscito a stento a trattenere le sue risate mentre il giornalista Domenico Marocchi stava realizzando un servizio relativo a una polemica scoppiata in rete per una foto della showgirl Belen Rodriguez, che nell’immagine mostrava una fetta di pane con tonno e pomodoro chiamandola “frisella”. Alle parole “frisella di Belen” Timperi è scoppiato a ridere, inducendo più volte il giornalista a interrompere il servizio.

“Però così… se mi inquadrate Timperi davanti”, ha detto Marocchi in imbarazzo.

Tibero Timperi: la gaffe sulla frisella di Belen

Una gaffe commessa da Tiberio Timperi in diretta tv è rapidamente diventata virale in rete, dove in tanti hanno avuto da ridire per le risate del conduttore a Uno Mattina Estate. Al momento Timperi non ha rotto il silenzio in merito alla questione e non è dato sapere se sia scoppiato a ridere per un qualche doppio senso relativo al servizio realizzato dal giornalista Domenico Marocchi. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

Al momento Belen (protagonista indiretta del servizio a causa di una polemica esplosa sui social un anno fa) non ha commentato la questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG