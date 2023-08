Ai fan dei social non è sfuggito un dettaglio nelle stories di Paolo Crivellin e Angela Caloisi che farebbe pensare a una gravidanza.

Bebè in arrivo per Paolo Crivellin e Angela Caloisi? L’ex coppia di Uomini e Donne sembra essere più felice e unita che mai e nelle ultime ore, sui social, i due hanno postato un video in cui si vede l’ex tronista dare un bacio al pancino della fidanzata. I due annunceranno presto l’arrivo di un bebè?

Paolo Crivellin e Angela Caloisi: le indiscrezioni sulla gravidanza

Secondo i rumor in circolazione Paolo Crivellin e Angela Caloisi potrebbero presto annunciare una gravidanza ma al momento, sulla questione, non vi sono conferme. I due si stanno godendo un periodo di meritata vacanza e sui social non mancano di condividere foto e dettagli del loro grande amore.

In tanti tra i fan dei social sono impazienti di sapere se presto confermeranno l’arrivo di un bebè, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere ulteriori sviluppi. I due fanno coppia fissa dal 2018 e sembrano essere più felici e uniti che mai.

