Alba Parietti si sta godendo le vacanze a Formentera e sui social gli haters non perdono occasione per prenderla di mira.

Alba Parietti si è mostrata in queste ore mentre faceva il bagno al mare in compagnia di suo figlio Francesco Oppini e ha ironizzato scrivendo: “Alga Parietti … per i figli le mamme sono sempre delle bambine ?! O forse era il contrario…”.

In tanti l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico e c’è chi ha commentato lo scatto scrivendo: “Ridicola. Lei con tutti i filtri in viso. Il figlio al naturale (simpatico e bello) Povera Alba, la vecchiaia ti fa veramente paura”. Un altro ha aggiunto: “Basta, hai rotto. Tu hai dei problemi di accettazione con gli anni che passano, fattelo dire da una che ha studiato psicologia bella mia”.

Alba Parietti insieme al figlio: le critiche degli haters

Alba Parietti si sta godendo le vacanze a Formentera con i suoi cari e con suo figlio, Francesco Oppini, e sui social in tanti non hanno perso occasione per prenderla di mira e esprimere aspre critiche nei suoi confronti.

In particolare in tanti hanno avuto da ridire per uno scatto in cui la Parietti sembra aver fatto uso dei “filtri” di bellezza al contrario del figlio, che appare con il suo aspetto di sempre. Giorni fa la stessa opinionista aveva replicato alle numerose polemiche sul suo aspetto fisico.

