Messaggio social di Sonia Bruganelli e commento molto particolare di Antonino Spinalbese. Si riaccende il gossip sul loro rapporto.

Prima i rumors sul possibile flirt tra loro, poi le precisazioni a proposito di una bella amicizia. Ora, un altro indizio che ha spiazzato molti utenti social. Cosa c’è davvero tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? Un commento dell’ex di Belen ad un post della donna ha riacceso le voci su una possibile relazione tra loro…

Sonia Bruganelli scrive, Spinalbese risponde…

Nelle ultime settimane la Bruganelli ha mandato diversi segnali sui social utilizzando frasi famose, citazioni e pensieri profondi alle quali, come era inevitabile che fosse, tante persone hanno provato a dare un senso tra la sua vita privata e quella lavorativa.

In queste ore, l’ultima frase della donna ha letteralmente generato un boom tra i suoi seguaci. Non tanto per quanto scritto, ma per chi e per come ha commentato il suo post. “Le prediche arrivano sempre dai pulpiti più sporchi”, le parole dell’ex di Bonolis.

Fin qui nulla di particolare se non fosse che tra i vari commenti arrivati è spuntato quello di Antonino Spinalbese che ha dato adito a nuovi gossip sul suo conto e quello della donna: “La mia ragazza…”, ha scritto l’ex di Belen con tanto di doppia emoticon degli occhi a cuore e un cuoricino.

Una frase che ha generato inevitabilmente dubbi da parte degli utenti: “Ma state insieme?”, “Ma poi ci dicono che sono solo amici, dai”, “Bravi, non c’è nulla di male se state insieme”.

Va detto che le parole dell’hairstylist potrebbe essere state solo di gioco e di grande complicità, ma solo come amici. Vedremo se i due commenteranno ancora.

Di seguito anche il post Instagram della donna dove è ben visibile la replica dell’hairstylist e i commenti dei vari seguaci:

