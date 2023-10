Confronto a distanza tra Fedez e Selvaggia Lucarelli dopo un commento del rapper sulla situazione nella Striscia di Gaza.

La guerra Israele-Hamas sta tenendo tutto il mondo col fiato sospeso. Le morti e le brutalità del conflitto interessanto tutti, anche il mondo dello spettacolo e della musica. Ecco perché pure Fedez ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo a Gaza. Parole che, però, hanno generato la forte replica di Selvaggia Lucarelli, non certo nuova ad attacchi verso l’artista e sua moglie Chiara Ferragni.

Fedez, il commento su Gaza e l’affondo di Selvaggia Lucarelli

Attraverso una storia Instagram, Fedez aveva voluto dire la sua su quanto sta accadendo tra Israele e Hamas che, invevitabilmente, sta coinvolgendo tutto il mondo: “Qui non si tratta neppure più di dichiarare da che parte si sta. Perché c’è una sola parte dove si può stare: ed è dalla parte dei bambini e dei civili, tutti innocenti, che a Gaza hanno perso o stanno perdendo la vita. Perché se non muoiono sotto le bombe, muoiono per mancanza di acqua, cibo, elettricità”, ha detto il rapper. Poi ha anche aggiunto: “Ve ne prego, restiamo umani, come diceva Vittorio Arrigoni”.

Frasi a cui, come anticipato, ha voluto replicare Selvaggia Lucarelli che da quando è scoppiato il conflitto si sta occupando del drammatico tema della guerra.

“Avevo scommesso che lo avrebbe scritto nel giro di 15 minuti, ha tardato di poco”, ha scritto sempre su Instagram nelle sue stories la giornalista facendo riferimento al messaggio del rapper. “C’è solo una categoria peggiore degli ignavi: quelli che fanno finta di non esserlo quando potrebbe cominciare a buttare male”, ha aggiunto attaccando duramente l’artista.

Di seguito anche quella che era stata la storia Instagram del rapper ripresa in un post su X da un utente che ha voluto sottolineare il parere dell’artista:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG