Le ultime foto di Belen e Elio hanno scatenato i fan. Nello loro dita ecco dei misteriosi anelli che fanno capire l’importanza del loro rapporto.

Fanno sul serio Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. L’argentina, dopo aver superato la fine della storia con Stefano De Martino, sembra essere partita alla grandissima col nuovo compagno tanto da pensare al futuro. La conferma potrebbe essere arrivata da alcune recenti foto dove sono stati mostrati dei particolari anelli…

Belen e Elio, cosa vogliono dire gli anelli?

Nelle scose ore, Belen e il nuovo compagno Elio sono partiti per un weekend romantico in montagna. Sui social, l’argentina non ha fatto nulla per nascondere il suo stato emotivo apparentemente molto felice e ha condiviso tantissime foto.

Tra queste, anche alcune decisamente importanti. Al netto delle immagini che la ritraggono sola con un paesaggio mozzafiato a farle da cornice, i fan del web si sono soffermati soprattutto su un altro genere di scatto. Quale? La mano di Elio con un anello. Non solo. Anche la stessa showgirl ha poi mostrato un altro gioiello al dito.

Tanto è bastato per far scattare il gossip sulle possibili nozze in arrivo. Dal canto suo, la donna ha prima scritto: “Sono partita con te”, e poi ancora: “Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine! Sempre con coraggio e tanto amore”.

Nessun riferimento agli anelli ma siamo sicuri che altri indizi arriveranno nelle prossime ore…

Di seguito il primo post Instagram dell’argentina dove si vede l’anello al dito di Elio:

E anche la sua ultima risposta:

