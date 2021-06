L’Isola dei Famosi 2021 ha incoronato come vincitore l’influencer Awed. Tuttavia il pubblico del reality show di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi ha apprezzato anche le gesta di Ignazio Moser. Il figlio del celebre ciclista Francesco si è distinto in più occasioni per il suo coraggio, come il farsi tagliare i capelli a zero per poter mangiare.

Ma non solo: nell’ultima puntata del programma il ragazzo ha ricevuto la sorpresa della fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che si è presentata materialmente in Honduras dopo aver vinto la sfida con la compagna di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione. Anche se una sfida del genere all’ultima puntata lascia il tempo che trova, dal momento che a programma finito tutti possono rivedersi.

A quel punto, con la coppia riunita, Ilary Blasi aveva invitato Ignazio a discoprire uno scrigno, all’interno del quale vi era un brillante. Si trattava chiaramente di una mossa per una promessa di matrimonio davanti alle telecamere, ma con grande maturità il ragazzo ha preferito lasciar perdere. “Siamo una coppia già nata davanti alle telecamere, vorrei tenere questo momento per noi“, ha detto il modello, che aveva conosciuto l’attuale ragazza durante il Grande Fratello Vip 2.

Ospite di Mattino Cinque con la conduzione di Federica Panicucci, Ignazio Moser ha dichiarato a proposito di quella situazione:

“Forse questo è stato l’unico neo della mia partecipazione a L’Isola dei Famosi. Quel momento è stato un pochino imbarazzante, è stata una forzatura non necessaria”.

A quel punto la conduttrice in studio ha chiesto però quando avranno intenzione di convolare a nozze. Moser jr. ha risposto che per i fiori d’arancio ci sarà da aspettare, non escludendo tuttavia la loro intenzione di allargare la famiglia. I due hanno ricordato spesso e volentieri tale desiderio più o meno in ogni intervista.

Foto: account Instagram Ignazio Moser