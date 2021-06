Terzo figlio in arrivo per Cristel Carrisi e automaticamente diventeranno per la terza volta nonni i suoi genitori Al Bano Carrisi e Romina Power. In un’intervista al settimanale Di Più Tv, proprio Al Bano ha parlato della sua gravidanza. A proposito del nome ha dichiarato: “Ci teniamo la sorpresa fino alla fine“. La figlia, che su Instagram vanta 138mila follower, aspetta una femminuccia.

Il leone delle Puglie peraltro si è sempre detto orgoglioso della figlia, che negli Stati Uniti d’America, all’Università di Harvard, ha ricevuto una menzione d’onore per i suoi studi in Letteratura. “So che non dovrei vantarmi, ma lei ha una marcia in più, sa adattarsi, ed è una moglie e una madre esemplare”, ha dichiarato il cantante. Al Bano ha dichiarato di aver ricevuto la bella notizia a Pasqua.

Naturalmente non smettono di circolare le ipotesi sul nome della nascitura. Il nome in pole position sarebbe quello di Taryn, in onore della zia, sorella minore di Romina Power, scomparsa un anno fa. Cristel ha omaggiato con i nomi dei suoi primi due figli alcune persone della sua famiglia. La ragazza ha avuto finora due figli dal croato Davor Luksic: il primogenito si chiama Kai Tyrone e ha 3 anni, la figlia più piccola Cassia Ylenia, di 2 anni. La coppia vive stabilmente in Croazia, ma i due sono rientrati in Italia in attesa della fine della gravidanza. In modo tale da poter festeggiare il lieto evento relativo all’arrivo della terzogenita al fianco dei celebri nonni.

Come si potrà notare, la secondogenita ha come secondo nome Ylenia, come la sorella scomparsa negli anni Novanta, mentre il primogenito ha anche quello di Tyrone, proprio come il celebre padre di Romina Power.

Cristel Carrisi, classe 1985, ha partecipato al reality show La Fattoria nel 2005 e ha condotto dieci anni dopo la 58esima edizione dello Zecchino d’Oro. Da qualche anno non è più attiva in televisione.

Foto: account Instagram Cristel Carrisi