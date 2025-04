Ignazio Moser piange il terribile lutto: “Ciao fratellino”

Un terribile lutto ha colpito anche Ignazio Moser. Il marito di Cecilia Rodriguez ha salutato quello che ha definito suo “fratellino”.

Al netto delle voci di gravidanza sempre più insistenti che riguardano la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in queste ore l’uomo ha dovuto far fronte ad una notizia di ben altro spessore: la perdita di un caro amico. Anzi, di un “fratellino“. Ignazio, infatti, è rimasto piuttosto scosso per la morte di Patrick Vettori, fratello del più noto campione di arti marziali Marvin, deceduto questa mattina in un incendio.

Patrick Vettori morto: i fatti

Sono ore di grande lutto per tutti coloro che conoscevano Patrick Vettori, fratello del noto campione di arti marziali, Marvin. Il ragazzo, 29enne, è deceduto a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento in via Mezzocorona, in provincia di Trento. Il dramma si è verificato questa mattina, martedì 15 aprile 2025.

Secondo quanto è stato appreso, l’allarme riguardo la situazione nell’abitazione sarebbe scattato verso le 5 di mattina nella palazzina di via Paul Troger, dove Vettori viveva. All’arrivo i carabinieri e i vigili del fuoco Patrick era già morto presumibilmente a causa delle inalazioni da fumo. A salutare l’uomo, oltre al campione delle arti marziali, anche tantissimi personaggi vip come, per esempio, Ignazio Moser, evidentemente molto legato al defunto.

L’addio di Ignazio Moser

Tramite due stories su Instagram veramente toccanti, Moser ha pubblicato uno scatto dei fratelli Vettori – condiviso in precedenza dal campione di arti marziali – e ha aggiunto il suo addio al povero Patrick al quale, evidentemente, era molto legato. “Un pezzo del mio cuore se ne va con te. Ciao Patrick, fratellino mio, mi mancherai da morire”.

In una storia successiva, Moser ha poi condiviso anche quelli che sembrano essere stati gli ultimi messaggi scambiati in chat privata, su WhatsApp, con Vettori dove spicca anche un saluto a Cecilia, evidentemente anche lei molto vicina al defunto.