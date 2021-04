A volte ritornano, si dice. Ed è il caso di un concorrente che ormai 4 anni fa (sì, sembra uno schiocco di dita e invece sono proprio 4 anni) ha fatto parlare di sè per una relazione nata all’interno della casa del Grande Fratello: Ignazio Moser.

Un’indiscrezione lanciata dalla pagina Very Inutil People, Ignazio avrebbe un biglietto pronto per l’Honduras. Niente di certo, ma ovviamente la notizia sta già facendo il giro del web. Se dovesse concretizzarsi la possibilità, Ignazio porterebbe a quota due le partecipazioni ad un reality show. L’ipotesi rimane viva soprattutto per un fatto: i nuovi concorrenti dell’isola non si sono fermati a ieri sera con l’ingresso dell’ex campionessa di Sci Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti.

Ignazio Moser è nato a Trento il 14 luglio 1992, compirà 29 anni tra pochi mesi ed è del segno del cancro. Ignazio è il più celebre dei tre figli dell’ex campione del ciclismo Francesco Moser. Dopo aver seguito fin da bambino le orme di suo papà, la voglia di fare nuove esperienze lo hanno portato davanti alla telecamera, anzi a tante telecamere. Nel 2017 entra a far parte del cast del Grande Fratello VIP dove conosce Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen. Nonostante alcune voci di rottura negli anni passati, Cecilia e Ignazio in barba ai detrattori tengono duro.

Insieme da 4 anni, sarebbero anche pronti per il grande passo e allargare la famiglia. Ospiti di Verissimo lo scorso febbraio hanno dichiarato: “La voglia c’è, arriverà al momento giusto“.

Intanto è di pochi giorni fa l’indiscrezione secondo cui i nuovi arrivi non finirebbero qua. Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, alla fine di marzo aveva lanciato l’ipotesi che ai naufraghi in aggiunta al gruppo – già presente in Honduras da quasi un mese – potrebbero arrivare altri nomi. Tra questi si è fatto anche quello di Emanuela Tittocchia, volto tra gli opinionisti di Mattino e pomeriggio cinque.