Nel mirino degli haters Ida Platano, volto di Uomini e Donne. Sui social i pensatissimi messaggi ma anche la sua replica.

Prima protagonista di Uomini e Donne per quanto riguarda gli over, ora anche tronista. Parliamo di Ida Platano, volto del noto programma di Maria De Filippi, ormai da tempo. La donna, con la trasmissione in pausa per le festività di Natale e Capodanno, è tornata a far parlare di sé anche se per motivi decisamente negativi, non per colpa sua. Infatti, la dama è stata presa di mira dagli haters con insulti, minacce e tanto altro.

Ida Platano, insulti e minacce sui social: la replica

Attraverso il proprio profilo Instagram, la Platano ha “denunciato” una serie di haters che le hanno mandato dei messaggi in privato o altri che si sono limitati a scrivere sotto ai suoi post. Alcune parole sono davvero irripetibili e fanno riferimento a insulti e minacce senza apparenti motivazioni.

“Tr**a”, “Quanto sei pu**ana”, “Perché non ti impicchi?”. Sono questi alcuni dei contenuti che la dama di Uomini e Donne ha fatto vedere sui social e che riguardano, appunto, parole che le sono arrivate da individui davvero sconsiderati.

Al netto del ben noto carattere della donna, la sua replica è stata precisa, puntuale e, se vogliamo, anche ironica.

Ida, infatti, ha risposto a tutti questi personaggi: “La gente sta male”, ha detto. “Io non ci sono mai stata male per tutte le cose che mi hanno scritto, ne ora ne mai. Li metto solo per farvi vedere quanta gente che non sta bene. Però mi sono immaginata anche la scena quando lo scriveva, sarà stata lì con il cellulare in mano…gli dò fastidio mentre si sta preparando per andare a cena…facciamoci una risata”.

Di seguito anche un post Instagram di Uomini e Donne per le feste di Natale con alcune parole dei tronisti del programma:

