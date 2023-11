Il settimanale Chi ha paparazzato di nuovo Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, e ha svelato alcuni retroscena sulla loro storia.

A quanto pare Michelle Hunziker farebbe sul serio con Alessandro Carollo, e i due sono stati avvistati da Chi per le vie di Milano mentre si dirigevano insieme nella casa della conduttrice. Secondo Chi la loro relazione andrebbe avanti da alcuni mesi e i due sarebbero uniti e affiatati.

“Le presentazioni in famiglia sono già state fatte”, si legge sul settimanale, e ancora: “La showgirl e l’osteopata sono molto presi, come se si conoscessero da sempre, quasi increduli della loro intesa, del perfetto incastro dei loro caratteri e delle loro vite.”

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: le indiscrezioni

Secondo Chi Alessandro Carollo avrebbe un passato da single incallito, ma l’esuberanza di Michelle Hunziker sarebbe riuscita a farlo capitolare e i due sarebbero praticamente inseparabili già da alcuni mesi. La showgirl non ha ancora parlato pubblicamente della sua nuova storia d’amore, e sembra intenzionata a preservare la privacy sua e della sua famiglia.

Dopo la separazione dal suo secondo marito, Tomaso Trussardi, era stata legata per un breve periodo all’ex chirurgo del Grande Fratello Giovanni Angiolini, ma la storia tra i due si era conclusa in un nulla di fatto. Con Alessandro Carollo le cose sembrano essere già diverse (rispetto a quanto vissuto con il chirurgo) e, qualche giorno fa, lei stessa ha condiviso il loro primo scatto insieme sui social. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti sperano che la loro storia sia destinata a durare.

