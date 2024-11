Mara Venier ospite a Belve rivela dettagli intimi dolorosi della sua vita, poi nomina il suo successore a Domenica In.

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, è tra le ospiti più attese della prima puntata di Belve, il programma in onda su Rai2. Intervistata da Francesca Fagnani, ha rivelato dettagli intimi, anche dolorosi, della sua vita. Ma scopriamo che cosa ha detto la “zia” della televisione italiana.

Mara Venier: un racconto commovente a Belve

Durante l’intervista, Mara Venier ha parlato della violenza fisica e psicologica che ha subito in giovane età, un tema che ha segnato profondamente la sua vita.

La conduttrice ha rivelato di aver vissuto un periodo oscuro della sua vita a soli 20 anni, segnato da una violenza che l’ha scossa profondamente.

Ha confessato di non essere riuscita a reagire alla violenza fisica e psicologica che ha subito, e di non aver mai completamente superato quel dolore. “Una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che io ho subito, perché ero incapace di reagire” ha raccontato.

“Era un periodo terribile” ha ammesso, ricordando un’immagine di sé stessa da giovane, che le evocava un senso di tristezza e vulnerabilità.

La conduttrice ha anche parlato apertamente delle sue difficoltà psicologiche, ammettendo di aver sofferto di depressione in vari momenti della sua vita. “Non nascondo più niente: se sei fragile, sei fragile” ha affermato.

Il futuro di Mara Venier e di Domenica In

Nel corso dell’intervista, Mara Venier ha anche affrontato il suo rapporto con la Rai e con Domenica In, il programma che l’ha resa celebre.

Ha confessato di essere stata delusa dal modo in cui le è stato tolto il programma negli anni passati, ma ha anche espresso gratitudine verso chi le è stato vicino. “Posso dire chi mi ha dato una mano ed è Maria De Filippi” ha ammesso.

Infine, la conduttrice ha condiviso un pensiero sul futuro di Domenica In e ha indicato Stefano De Martino come il possibile successore ideale per guidare il programma.

“Io vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo i ‘Pacchi’. Secondo me lui potrebbe rivoluzionarie completamente Domenica In. Stefano potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione” conclude.

