Heiki Klum ha reagito ad un gossip secondo cui seguirebbe una dieta da 900 kcal al giorno e ha smentito la questione via social.

Heidi Klum è stata protagonista in queste ore di un gossip secondo cui avrebbe assunto 900 kcal al giorno grazie a una dieta specifica studiata appositamente per lei. La famosa modella ha personalmente rotto il silenzio in merito alla questione e ha precisato via social:

“Non credo di aver mai dovuto contare le calorie in vita mia e voglio dire di non credere a tutto ciò che leggete. Quindi, no, non conto le calorie di ciò che mangio. Le persone semplicemente inventano storie, qualcune le scrive e poi tutti ci saltano sopra”, ha dichiarato nelle sue stories, precisando anche che assumere solamente 900 kcal al giorno non sarebbe salutare.

Heidi Klum: la dieta e la smentita

Heidi Klum ha un fisico da urlo anche oggi che ha 50 anni ma sui social lei stessa ha più volte precisato che il suo aspetto sarebbe dovuto a una dieta equilibrata e a tanto esercizio fisico. La top model ha smentito le voci riguardanti la sua presunta dieta all’insegna della privazione e ha esortato le sue fan a farsi seguire da dietologi e specialisti della nutrizione (evitando quindi le diete improvvisate o le fake news circolate in rete).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG