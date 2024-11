Dopo l’esperienza a Ballando con annesso infortunio, Nina Zilli si è raccontata a La Volta Buona anche sul rapporto con il compagno Danti.

Ospite de ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, Nina Zilli ha avuto modo di affrontare tantissimi argomenti. Dall’esperienza a Ballando con le Stelle dalla quale si è dovuta ritirare (almeno per ora) fino al rapporto col compagno Daniele, noto Danti, con cui ha di recente avuto una bimba. Non sono mancati simpatici aneddoti e curiosi retroscena.

Nina Zilli, il rapporto con Daniele e la nascita della figlia

Presente nel pomeriggio di Rai 1 a ‘La Volta Buona’, Nina Zilli si è raccontata a 360° soffermandosi su svariate tematiche, spesso anche molto personali.

In questo senso spiccano le parole sul suo Daniele e la famiglia che hanno creato con l’arrivo della piccola Anna Blue.

Parlando di come si sono conosciuti, la Zilli ha svelato: “Cantai una canzone con lui e J-Ax ma in realtà ci conoscevamo già da prima. È davvero carino, ha uno spirito ‘nerd’ che a me piace molto. Il primo bacio? È stato davvero bello, è successo dopo che ero stata ospite da Fiorello per fare promozione al mio disco”.

Sull’arrivo della loro bimba, la cantante ha spiegato che il compagno sia scoppiato in lacrime quando lei glielo stava comunicando: “Ha pianto tantissimo, è dolcissimo, non ho fatto in tempo nemmeno a finire la frase”.

L’avventura a Ballando: l’infortunio e il ripescaggio

Sulla recente esperienza a Ballando con le Stelle e sull’infortunio che ha costretto lei e Pasquale La Rocca al ritiro, la Zilli ha spiegato a ‘La Volta Buona‘ di credere fortemente nel ripescaggio e, ovviamente, nel suo recuperto totale dopo le fratture alle costole. “È stato un momento molto triste, non volevamo ritirarci. È stata una cosa tremenda”, ha spiegato sottolineando che il percorso portato avanti è stato molto difficile.

