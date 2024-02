Momento molto particolare al Grande Fratello: Greta Rossetti baciata in modo inaspettato. La ragazza si è arrabbiata.

Sorrisi, imbarazzo ma anche qualche polemica dopo un “bacio rubato” al Grande Fratello. Protagonista Greta Rossetti che è stata sorpresa da Sergio D’Ottavi che l’ha baciata, apparentemente sulle labbra, in un momento di ilarità. Il fatto ha destato qualche turbamento nella ragazza e anche nei telespettatori del reality.

Greta Rossetti, Sergio le “ruba” un bacio al GF

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello, è andato in scena un momento di imbarazzo. Sergio D’Ottavi, uno degli ultimi inquilini entrati nella trasmissione di Cinecittà, ha rubato un bacio a Greta Rossetti, scatenando in lei una reazione combattuta tra rabbia e stupore.

A mostrare quanto accaduto tra i due giovani è stato lo stesso GF in un filmato pubblicato su Instagram. Nella clip si vede la ragazza in veranda che viene avvicinata, appunto, da Sergio. Lui, ad un certo punto, con fare giocoso le si avvicina così tanto da darle un bacio a stampo sulle labbra.

Da parte della giovane, ex di Mirko Brunetti, un momento di incertezza, tra rabbia e imbarazzo e pochissime parole: “No! Sei impazzito? Questo è matto”.

Subito dopo il bacio, i due si sono ritrovati a parlarne in piscina e la giovane ha palesato il suo fastidio. Si è detta imbarazzata per l’accaduto: “Sai, io poi sono molto riservata su queste cose”. Dal canto suo, il ragazzo ha cercato di minimizzare ma telespettatori e mondo social lo hanno subito preso di mira. Staremo a vedere se della vicenda si parlerà in trasmissione e se Sergio chiederà scusa per le sue azioni.

Di seguito anche il post Instagram del GF con la scena tra i due concorrenti:

