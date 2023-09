David McCallum, attore che aveva recitato anche in NCIS Unità Anticrimine, si è spento all’età di 90 anni.

Il mondo del cinema e della tv piangono David McCallum, l’attore di NCIS Unità Anticrimine. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il figlio Peter McCallum, che attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere:

“Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole. Ha sempre anteposto la famiglia a se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro”. La morte dell’attore è avvenuta per cause naturali al Presbyterian Hospital di New York nella giornata del 25 settembre 2023.

David McCallum, morto l’attore: il lutto

David McCallum, l’attore che ha interpretato Donald ‘Ducky’ Mallard in NCIS Unità anticrimine, è scomparso nella giornata del 25 settembre a 90 anni. I produttori della serie che lo ha reso famoso in tutto il mondo hanno rilasciato un comunicato in suo ricordo (riportato da People) in cui si legge:

“Per oltre vent’anni, David McCallum ha conquistato il pubblico di tutto il mondo interpretando il saggio, eccentrico e talvolta enigmatico dottor Donald ‘Ducky’ Mallard”. Ma per quanto i suoi fan lo abbiano amato, coloro che hanno lavorato fianco a fianco con David lo hanno amato ancora di più.”

L’attore era sposato con Katherine Carpenter e aveva avuto in tutto 5 figli. Dal 1957 al 1967 era stato sposato con l’attrice e ballerina Jill Ireland.

