Soltanto qualche giorno fa abbiamo sentito Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 5, annunciare ai telespettatori che i nuovi ingressi in Casa nel reality più spiato d’Italia sarebbero stati rimandati a causa di un caso di sospetto Covid. Immediatamente è partito il toto nomi: chi è il positivo?

Se sappiamo che così il prossimo venerdì 30 ottobre dovrebbero entrare due dei tre nuovi concorrenti del Grande Fratello, altresì sappiamo che i positivi non siano Stefano Bettarini ne Giulia Salemi. Ed è così che, se la matematica non è un’opinione, la positiva al Covid sarebbe dovuta essere Selvaggia Roma, che forse alcuni di voi conosceranno per essere la famosa ex fidanzata di Lenticchio, alla luce della ribalta a seguito della sua partecipazione al reality Temptation Island.

Selvaggia, trasformata rispetto al passato grazie alla chirurgia estetica, avrebbe però negato di avere il Covid. Ad una giornalista dell’Adnkronos, infatti, la ex di Lenticchio avrebbe detto di non essere risultata positiva a nessun tampone. Quando però la verità è salita a galla, anche Selvaggia ha dovuto fare retrofront, e in una dichiarazione spontanea ha così spiegato:

“Mi voglio scusare innanzitutto con la giornalista dell’Adnkronos per aver negato di averlo ma sono stata presa dallo spavento e alla sprovvista. Ho una carica virale molto bassa e sto benissimo e voglio rassicurare tutti sul fatto che non sono stata a contatto con gli altri concorrenti. Mi hanno detto che la mia entrata al ‘GFVIP è stata solo rinviata ma non annullata”.

Ora c’è soltanto da chiedersi quando anche Selvaggia entrerà nella casa del ‘Grande Fratello Vip’.