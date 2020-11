Al Grande Fratello VIP nella puntata del 13 novembre 2020 entra ufficialmente nel cast Selvaggia Roma. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha cominciato la sua avventura nella casa più spiata, non prima di aver servito il primo confronto della serata con Elisabetta Gregoraci. Selvaggia ha avuto in passato un flirt con l’ex velino di Striscia la Notizia. Davanti alla porta rossa, pronta per varcarla, la ragazza ha anticipato alcuni particolari del rapporto avuto con Pierpaolo Pretelli:

Tra me e Pierpaolo ci sono stati dei baci, non so se lui se li ricorda. Penso proprio di sì. Ci siamo conosciuti da due anni. Ci siamo conosciuti tramite conoscenti, abbiamo frequentato gli stessi posti. Cene, lavoro, ci siamo incontrati dal parrucchiere.

Alfonso Signorini imbastisce il faccia a faccia con Elisabetta Gregoraci, il resto degli inquilini vengono invitati a lasciarla da sola nel salotto. Selvaggia dunque incontra la showgirl, si conoscono per la prima volta così:

Sono qua per dirti due/tre cosine su Pierpaolo. Non sei l’unica ad essere la sua amica speciale. Ho visto che ti sei divertita in modo particolare, ma ci hai marciato un bel po’ sopra. Ti ho pure vista piangere, si è visto che tu hai giocato con lui. L’hai fatto soffrire e non se lo merita. A me interessa Pierpaolo, mi piace. C’è stata un’amicizia speciale, un interessamento sia da parte mia che da parte sua.

Elisabetta prova a buttare acqua sul fuoco smentendo parola per parola l’accusa di Selvaggia:

Credimi che io e Pierpaolo ci vogliamo veramente bene, io non prendo in giro lui e nemmeno lui a me. Di te non mi ha mai parlato. Ci siamo distaccati, è vero, ma ora abbiamo trovato un equilibrio.

Grande Fratello VIP, faccia a faccia tra Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli

Dopo essersi parlate, la Roma incontra anche Pierpaolo. Non appena la ragazza compare in giardino, lui sembra particolarmente felice di vederla. Selvaggia ribadisce di essersi baciata “con la lingua” con Pierpaolo davanti agli occhi di Selvaggia. Lui sbarra gli occhi e nega tutto: “Ma quali baci! Non è assolutamente vero“.

Dietro di lui, la Gregoraci lo sprona a vuotare il sacco una volta per tutte ma non c’è verso di smuovere “Vederti piangere e star male non è stato bello da vedere. Il consiglio che ti voglio dare è quello di vederti un po’ più forte ed essere sincero“.

Interrotto il confronto, Selvaggia annuncia di essere ufficialmente una nuova inquilina della casa e il primo ad abbracciarla è ‘casualmente’ proprio Pierpaolo. A questo punto, Signorini chiede alla Gregoraci se lei darebbe il via libera ad un interessamento da parte di Pretelli, la risposta è fredda quanto decisa: “Sì!“. Cosa succederà?