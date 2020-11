Visita per la contessa Patrizia de Blanck nella diciottesima puntata del Grande Fratello VIP. Non si tratta affatto di una cortesia, anzi tutt’altro! Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è entrato nella casa per fare i conti con la De Blanck. Il caso è legato alle continue critiche della Contessa nei confronti della showgirl, in un filmato sono stati mostrati gli insulti che lei le ha rivolto.

Patrizia parte in quinta e appena vede Simone dice: “E’ inutile che fai l’arrabbiato”, lui risponde: “Non faccio l’arrabbiato. Innanzitutto hai fatto piangere a Stefania e questa cosa mi ha dato molto fastidio“. La contessa appare subito contrariata e smentisce: “Ha pianto lei, io non l’ho fatta piangere e non c’entro niente“.

Simone risponde:

No? Non c’entra niente? Guardi io non sono conte quindi non posso usare certi linguaggi che lei ha usato nei confronti di Stefania ma ci sono i video in cui ne dice di tutti i colori cercando di mettere contro a lei tante persone. Ha detto delle cose e anche brutte. Gli insulti non mi piacciono. Non deve chiedere scusa a Stefania, deve dire le cose che ha detto ad altre persone. Vedere mia moglie piangere non è per niente carino.

Grande Fratello VIP, Patrizia de Blanck: “I modi di Stefania Orlando sono esagerati”

Patrizia non vuole sentire ragioni e nemmeno quella che lei chiama la “ramanzina” dal marito della Orlando: “Lei annuncia a tutto il mondo che io mi devo lavare i capelli, ti pare una cosa normale? Io le dico solo che non deve starmi alle calcagna. I suoi modi sono esagerati, non sono io la colpevole.”

Il confronto non si conclude nel migliore dei modi, nemmeno con un gesto distensivo. Simone si innervosisce: “No, non ci sto. La colpevole è lei perché la realtà è che ci son cose che non dice a lei in faccia. Quando lei dice che si deve lavare i capelli lo fa con affetto, non per male“. Alfonso Signorini chiude così una questione che dovrà ancora trovare soluzione, ma a questo punto fuori dalla casa di Grande Fratello VIP.