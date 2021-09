Rita Rusic e Adriana Volpe hanno vissuto insieme parte dell’esperienza nella casa del Grande Fratello VIP quasi due anni fa (scontrandosi molto spesso). Nella quarta edizione del reality show infatti le due showgirl sono state concorrenti di un’edizione tribolante entrata nella storia essendo la prima svolta mentre la crisi pandemica prendeva il sopravvento. Ma come mai citiamo proprio la Rusic e la Volpe? Ieri sera nel quinto appuntamento in prima serata condotto da Alfonso Signorini è stata affrontata una questione extra GF, esterna alle dinamiche che si stanno creando nella casa.

Si tratta del discusso incontro fra Sonia Bruganelli e l’acerrimo nemico di Adriana, Giancarlo Magalli. Il conduttore, come ormai ben si sa, non ha più nessun tipo di rapporto personale e lavorativo con la Volpe in seguito ad una discussione avvenuta nel 2017, partita in una diretta de I fatti vostri e proseguita poi sui social. Da allora tra i due ci son state continue schermaglie e frecciate che i social hanno subito rilanciato, diventando virali.

Le due opinioniste quindi hanno tentato di chiarirsi durante la diretta del programma, senza però grossi risultati. Chiaramente sui social si sono scatenati i commenti più disparati, tra questi compare proprio quello della Rusic che ha attaccato duramente la sua ex coinquilina in casa definendola “Odiosa” in un primo tweet.

La volpe odiosa — rita rusic (@ritarusic) September 27, 2021

Pochi minuti dopo torna ad affondare il colpo con un secondo cinguettio: “La volpe ha un look very bagaglino …. Ah ah ah e pettinatura da Rapunzel“.

La volpe ha un look very bagaglino …. Ah ah ah e pettinatura da rapunzel ..🙁 — rita rusic (@ritarusic) September 27, 2021

Ormai c’è da aspettarsi di tutto in questo Grande Fratello VIP, persino che le opinioniste non solo litighino tra di loro, ma a questo punto non escludiamo neppure i faccia a faccia tra ex protagonisti del reality show…