Grande Fratello Vip 4, Rita Rusic ha un confronto con Adriana Volpe: "Ti fingi amica delle donne", "Orgogliosa di essere diversa da te" (Video)

Rita Rusic e Adriana Volpe, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 4, sicuramente, non diventeranno mai amiche.

Il confronto che hanno avuto durante la nona puntata del serale del reality show di Canale 5, infatti, non ha lasciato più alcun dubbio riguardo l'inimicizia tra la produttrice cinematografica e la conduttrice.

La Rusic e la Volpe hanno avuto un confronto attraverso un vetro e l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, mantenendo la calma, è passata subito all'attacco:

Pensavi fosse la Marini? Ti ho visto che volevi che tornasse, solo per farmi un dispetto... Tu sei una di quelle donne molto pericolose, sai perché? Perché ti fingi amica delle donne. Tu hai un solo fine: quello di non farti attaccare.

Adriana Volpe ha ribadito la buona fede di tutti i suoi comportamenti tenuti nella Casa:

Rita Rusic, però, ha rinfacciato alla Volpe un presunto complotto che la conduttrice avrebbe ordito alle sue spalle:

Ti piace fare la maestrina. Come ha detto Fernanda, hai fatto il complottino per farmi eliminare.

Adriana Volpe, quindi, ha chiesto l'intervento di Fernanda Lessa e anche della produzione del GF Vip, non avendo nulla da temere:

Voglio la registrazione! Chiamiamo Fernanda... Tu hai sempre avuto il pallino delle nomination, di me, invece, non esiste un secondo in cui io parlo di nomination. Tesoro, io sono diversa e sono tanto orgogliosa di essere diversa da te. Mi guardo allo specchio e sono felice.

Rita Rusic ha anche ribadito un concetto già espresso in una recente intervista:

Ci siamo viste per la prima volta e, per fortuna, sarà l'ultima. Il GF è sicuramente più importante per me che per te.