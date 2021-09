Grande Fratello Vip, Francesco Oppini critica Alex Belli e Soleil Sorge

Francesco Oppini, ex concorrente della scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, ospite di ‘Casa chi’, il programma condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha analizzato il cast della sesta stagione ipotizzando un duo di possibili vincitori a poche settimane dall’inizio del gioco:

Chi potrebbe essere un eventuale vincitore? Manuel Bortuzzo lo metto davanti a tutti. Per una serie di ragioni infinite: per la sensibilità, la forza, l’educazione e la pulizia che sta dimostrando di poter trasmettere alla gente che segue il programma. Però, dato che è un programma lungo, cerco di capire se potranno esserci sorprese di quelle insospettabili più avanti. Per dire, Francesca Cipriani può far vedere dei lati di sé che la gente non conosce. Perché Francesca in tv è una macchietta.