Grande Fratello Vip: stasera, venerdì 9 ottobre 2020, in occasione dell’ottava puntata, Pierpaolo Pretelli ha chiarito, una volta per tutte, i propri sentimenti nei confronti di Elisabetta Gregoraci, con qui, nelle scorse settimane, c’è stato un lungo tira e molla. Nel confessionale, l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, si è aperto a 360 gradi (Qui, il video):

Pretelli: “Ci sono dei momenti in cui si lascia un po’ andare. La sento, la percepisco. In altri, mi gela… non so se è una provocazione o cosa. Ieri, parlavamo della mia ex. Mi ha detto: ‘Non paragonarmi alla tua ex’. Ci sono delle piccole gelosie che mi fanno pensare ad altro. Vorrei parlare con il pilota degli aerei ed invitarlo a fare un giro più lungo”.

Il gieffino si ritrova in salone con la compagna di viaggio per avere una risposta definitiva sul loro rapporto:

Gregoraci: “Io e te siamo amici speciali. Tra noi non c’è stato un flirt. Fuori dalla casa ci sono persone che mi pensano. Ed io sono felice di questo. E’ ovvio che in questo gruppo di persone con cui abbiamo istituito questa chat, immagino chi possa essere. L’aereo per me è stato importante. Arriva da fuori Italia, da lontano. E’ un bravissimo ragazzo ma non mi è scattato nulla”.

L’ex moglie di Flavio Briatore, rispondendo, a Pupo, ha smentito anche di aver essere sentimentalmente interessata al rapper Mr Rain:

Gregoraci: “Mi piacciono molto le sue canzoni. E’ venuto a Battiti Live”.

“Sei l’epicentro del mio terremoto”… un aereo porta gioia nel cuore di Elisabetta e disperazione in quello di Pierpaolo. #GFVIP pic.twitter.com/ZzSuGyz31I — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2020

Foto | Ufficio stampa