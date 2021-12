Non c’è fine all’escalation di alti e bassi tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del GF VIP. Oggi però è proprio il caos totale fra i due. Iniziamo da quanto accaduto sabato, ovvero meno di 24 ore dopo l’ultima puntata in prime time. Alex è stato ancora una volta protagonista di diverse situazioni all’interno della casa. Alcune di queste clamorose come la sfuriata avvenuta in seguito all’assenza del videomessaggio da parte della sua famiglia. L’attore infatti ha intimato di lasciare la casa del Grande Fratello VIP, ipotesi non del tutto affievolita dato che lo stesso Alex sarebbe lì per lì pronto a fare le valigie.

Calmate le acque, lo stesso giorno si è dilettato nello show del sabato sera in casa con una “struggente” canzone al pianoforte (magari per sfogare la rabbia). Peccato che molti degli inquilini in casa sembravano rabbrividiti da ciò che stavano sentendo. Il video nel giro di poco tempo è diventato un nuovo meme subito balzato in testa ai più virali sui social.

Veniamo quindi alle ultime ore. Alex e Soleil hanno nuovamente litigato, il motivo sarebbe ancora una volta l’addio di lui. Venerdì è stata comunicata la data di chiusura di questa edizione (il 14 marzo), ma stasera sarà tempo di decisioni, quindi scopriremo quale sarà il destino dei vip reclusi da settembre. Per Soleil, Alex è un “Miserabilissimo fake” mentre per l’attore, l’influencer è una “str***”

“Non hai capito un ca**o di me e del mio cuore, non hai capito una minc**ia” dice Alex.

Soleil non molla la presa, ecco le parole riprese dal sito Biccy.it: “Hai continuato a dire ‘resto’, ‘me ne vado’, ‘resto’, ‘me ne vado’, hai mai preso in considerazione l’idea che tu mi stessi condizionando? Hai sempre giocato con me, pensavo di credere alla tua verità, ma non sei stato sincero con me”

Alex: “Tu cosa c***o c’hai dentro il tuo cuore che tutti pensano che sei una s****a? Fai vedere la s*****a che sei sempre, tira fuori la s****zaggine che hai dentro anche con le persone che ti vogliono bene, io ti ho fatto vedere quello che sono, tu hai fatto vedere quello che sei? Sei solo una s*****a! Sei una bambina con un cuore pazzesco ma fai vedere solo che sei una s*****a“.

I due poco prima si erano dati un bacio passionale (o forse artistico?) davanti a tutti i vipponi che hanno iniziato ad applaudire, dopo di che Soleil (come in un vero film) ghiaccia Alex così: “Lo senti questo? Uhm? E’ falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi”.

Ed è proprio quando pensi che stia andando tutto bene… che succede quello che non ti aspetti🔥🍋 😲 #GFVIP pic.twitter.com/A2Cm7eoCOS — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Questa sera il nuovo confronto con Delia Duran porterà Alex alla ragione oppure lascerà l’avventura?