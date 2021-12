Il confronto decisivo tra Alex Belli e Soleil Sorge era nell’aria. Annunciato praticamente dal giorno dell’espulsione dell’attore dalla casa del Grande Fratello VIP lunedì scorso. Dopo il confronto a 4 tra Belli e alcuni inquilini della casa, i due si sono incontrati nel giardino. Alex arriva e sorride:

So cosa senti e so cosa hai provato, so tutto. Volevo dirti questo amica mia: Sei stata una compagna di viaggio pazzesca. Abbiamo vissuto momenti incredibili, mi dispiace che tu possa pensare che qualsiasi cosa abbiamo vissuto potesse essere falso. Non perdere la tua luce e la tua verità. Fuori ho trovato una situazione assurda, Delia che stava male. Non potevo stare qua dentro sapendo che fuori la mia vita stava andando a rotoli?

L’influencer inizialmente sembra essere serena e quasi disponibile ad una conversazione tranquilla e pacifica. Afferma “Mi sei mancato in ogni angolo, in ogni risata e in ogni gioco”

Dopo le belle parole, inevitabilmente la situazione torna a farsi più tesa. Soleil rimarca il motivo che ha portato il rapporto ad incrinarsi:

È proprio nel gioco che ti sei perso, dando priorità allo show, mancando di rispetto a tutto quello che è stato il nostro rapporto e la nostra complicità. Tutto quello di cui hai parlato che è stato così bello ha avuto un comun denominatore che è stata la sincerità. Io do priorità alla verità delle cose, non ad uno show.

"Amica mia, sei stata una compagna di viaggio pazzesca"… sono queste le prime parole che Alex rivolge a Soleil in questo confronto. #GFVIP pic.twitter.com/cRNK0V0zOT — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2021

I toni si alzano e Alex inizia nuovamente a scaldarsi non appena Soleil smentisce il suo pensiero:

Sei stato come una serie televisiva a cui tagliano il budget e finisce per deluderti per poi scadere sul più bello. Ho passato giorni strazianti, tu dimmi a cosa serviva fare questi gesti tristemente plateali?

Alex Belli non ci sta e risponde a tono: “Quante volte ti ho chiesto di ascoltarmi e tu non l’hai voluto fare? Quante volte ti ho detto che se fosse venuta Delia sarei andato via?“. Soleil non vuole sentir parlare di chiarimento: “Allora perché hai fatto lo show dicendo che restavi e che avremo fatto le feste di Natale insieme? Hai rovinato tutto. I miei occhi che tu vedi dolci ora sono passati a delusi“.

Il confronto non termina nel migliore dei modi, Alex e Soleil non riescono a trovare un punto d’incontro. L’attore continua a rimanere fermo sul suo punto mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiude le porte senza continuare il botta e risposta: “Sai cosa ti dico? Torna a fare la tua vita da set che io torno alla mia vita reale che è il miglior reality rispetto a fare ciò che hai fatto“.