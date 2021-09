Grande Fratello Vip 6, Valentina Nulli Augusti consigliata da Fabrizio Corona… per Tommaso Eletti

Ospite dell’ultimo appuntamento di ‘Casa Chi’, l’appuntamento, condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, Tommaso Eletti ha rivelato per la prima volta, un retroscena inedito dell’ennesimo confronto con l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti fuori dal ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Sì ho messo una storia con Giacomo Urtis, è vero. Lui è uscito anche con la mia ex, ma c’era anche Fabrizio Corona con Valentina. Ho saputo che lei si è fatta dare tanti consigli da lui. Ha chiesto a Fabrizio cosa dire, perché lei è una che si deve sempre preparare le cose. Io l’ho conosciuta bene e so com’è fatta. Parliamo di una che si scrive sempre i fogliettini per essere preparata, si scrive le cose. Nell’ultima di ieri era meno preparata perché io sono entrato a sorpresa.

Durante l’ultima puntata, l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha ricevuto una velata proposta da parte del padrone di casa, di entrare nel loft di Cinecittà in qualità di concorrente.

La donna, nell’incursione di lunedì, si è attirata le antipatie degli altri inquilini. In particolare, Katia Ricciarelli, confidandosi con Alex Belli, ha attaccato fortemente Valentina per l’atteggiamento troppo ostile contro Soleil, Alex e Sophie Codegoni:

Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera. […] Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto