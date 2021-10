Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni chiude con Gianmaria Antinolfi (video)

Nelle scorse ore, Gianmaria Antinolfi ha cercato un ennesimo confronto con Sophie Codegoni all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6’. A nulla sembrano essere serviti i post-it con i versi più romantici delle canzoni italiani da parte dell’imprenditore napoletano per far breccia nel cuore della giovane influencer.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ non è affatto convinta del fatto che il suo compagno d’avventura abbia attuato un vero e proprio corteggiamento per farla innamorare (Qui, il video):

Tutte le mie amiche ti dicono di non fare certi gesti e tu sapendo che non lo avrei apprezzato lo hai fatto per fare la cosa televisiva, quando neanche mi saluti la mattina. Noi da prima della puntata non ci parlavamo da due giorni, dai. Non mi va più di parlare, le tue parole per me volano. Ormai si vede, devi capire: la maschera ti è caduta. Sei talmente insicuro che neanche tu riesci a capire più chi è Gianmaria. A parole puoi dire quello che vuoi. Ti chiedo per favore di smetterla.

La conversazione tra i due concorrenti del reality di Canale 5 assume toni piuttosto accesi perché non riescono a trovare un punto di incontro per vivere la loro conoscenza in tranquillità senza dietrologie, dubbi o sospetti:

So perfettamente di aver fatto degli errori, di non aver dato la giusta dimostrazione di quello che sento. So di averti messo delle grosse insicurezze su di me, so quelle che sono state le mie mancanze. Quello che ho fatto ieri, forse è stata la prima volta che sono stato sincero al 100% con te. Quando mi piace una persona io la riempio.

Sophie, a quanto pare, è intenzionata a non andare oltre la semplice e civile convivenza in casa con Gianmaria. Resterà ferma sulla propria decisione?