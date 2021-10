Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani piange per la tinta sbagliata (video)

Nelle ultime ore, Francesca Cipriani del ‘Grande Fratello Vip 6‘ ha vissuto un nuovo momento di angoscia. Dopo aver ricevuto tutto l’occorrente per sistemare il colore dei capelli, ma, al secondo tentativo, non tutto sembra essere andato per il verso giusto. La gieffina, che si è avvalsa della collaborazione di alcune compagne d’avventura, cade nel più profondo sconforto perché la tinta applicata non ha raggiunto i risultati sperati (Qui, il video):

No ragazzi non è venuto. Sono macchiata e il colore non è stato messo bene. Fate qualcosa aiutatemi, io non riesco da sola a farlo. Fate venire Lulù o Soleil. A loro riescono queste cose. Oddio no, non sono biondi i capelli sono verdi. Sono arancioni e verdi, verdi! Raga questo è verde sul serio. Non prendetemi in giro, ditemi la verità che io ci vedo.

la cute di Francesca è davvero tanto irritata a tal punto da provocarle un forte bruciore. La Cipriani, presa da un momento di panico, inizia a piangere singhiozzando e chiede aiuto al resto degli abitanti della casa ed invocando l’immediato intervento di un parrucchiere:

Come posso stare così? Non posso andare in giro così, mi brucia la testa, mi brucia tantissimo.

Le compagne hanno cercato di tranquillizzarla e darle un po’ di sollievo posizionando delle pezzole con acqua fredda sulla nuca. Avrà sortito qualche effetto benefico?