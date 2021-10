Grande Fratello Vip 6, il confronto finale tra Soleil Sorge e Raffaella Fico (video)

Ad una settimana dall’eliminazione dal ‘Grande Fratello Vip 6‘, Raffaella Fico è tornata in casa per un confronto finale con Soleil Sorge. Le due concorrenti del reality di Canale 5 non si sono mai piaciute e, nel corso della quattordicesima puntata, si sono ritrovate per un faccia a faccia senza esclusioni di colpi. L’ex compagna di Mario Balotelli ha fatto sentire le proprie ragioni:

Un po’ di umanità in più. Al netto del fatto che può succedere nella casa, si può essere più o meno amici, ci si può anche ignorare, ci sono delle affermazioni che sinceramente non vanno fatte, sono di pessimo gusto e feriscono la dignità di una persona. Io prima di essere una concorrente del Grande Fratello sono una donna e una mamma. Sentirti dire determinate cose mi ha ferito tantissimo. Non voglio fare una grande polemica su questo. Determinate espressione non vanno, vanno oltre il gioco. Alcune volte bisogna sapere contare, guardare in faccia le persone e per un attimo trattenersi per non fare del male. quelle che sono le tue strategie di gioco non mi interessano. Resto della tessa opinione su di te.

Non c’è pace tra Soleil Sorge e Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 6

La replica dell’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6’, non si è fatta attendere:

Vedo nuovamente tantissima ipocrisia dietro queste sue parole. L’avesse dovuto rivolgere a se stessa. Ha sempre detto cose cattive nei miei confronti, con toni pesanti. Ho sbagliato a rispondere con sarcasmo. Mi divertiva rispondere con un sorriso. Spero di essere un esempio migliore. Vedere una donna e una mamma, porsi così nei confronti di altre donne, e creare certe dinamiche. Ora tutti sono più sereni nei miei confronti. E’ tutto cambiato a quanto pare. Mi ha sorpreso e ho tratto le mie conclusioni.

Tra le due gieffine non è scattata la pace:

Non ho mai condizionato nessuno. Non è nel mio stile e nel mio gusto. Io non rispondo alle provocazioni di questa persona.