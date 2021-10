Katia Ricciarelli ed il flirt con Alberto Sordi: “Aveva una risata che ti conquistava” (video)

Durante l’ultima settimana di permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Katia Ricciarelli ha confessato di aver avuto, in gioventù, un flirt con un mito del cinema italiano, Alberto Sordi. La cantante lirica ha raccontato, alle compagne d’avventura, aspetti inediti di questa frequentazione con l’attore romano:

Mi ha mandato 100 rose rosse. Ho conosciuto Alberto Sordi al Teatro dell’Opera a Roma. Abbiamo avuto un flirt. Era una ragazzina all’epoca. una volta mi venne a prendere al residence perché, voleva portarmi a cena. Capirai io ero al settimo cielo. Era un uomo galante. Mi piaceva moltissimo la sua risata. Quando sono scesa dal residence mi ha aperto la portiera. In quel momento c’è stato un flash di un fotografo.. Lui ridendo mi disse: ‘Sorridi, sorridi’. Poi siamo andati a cena e abbiamo avuto un flirt simpatico. E’ stato anche molto schivo alle relazioni durature. E’ molto romantico, focoso. Non come queli che parlano parlano… Era uno che ci sapeva fare con le donne.