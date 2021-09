Grande Fratello Vip 6: il confronto tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Greta Giulia Mastroianni (video)

Nel corso della quinta puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, c’è stato un confronto a tre tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Greta Giulia Mastroianni, la nuova fidanzata dell’imprenditore campano.

La ragazza ha difeso il compagno dalle accuse dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ convinta che, durante la loro frequentazione, l’ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello abbia avuto dei comportamenti riconducibili al limite dello stalking:

Dovresti ridimensionare le parole che hai detto e chiedere scusa a Gianmaria per come ti sei rivolta nei suoi confronti. Hai utilizzato delle parole che sono sbagliate in questo contesto. Hai mancato di rispetto a lui, conosci la sua famiglia e a chi ha subito determinate cose visto che parli di stalking. Tu sei libera di fare quello che vuoi. Ti dò solo un consiglio: ‘Impara a recitare perché fingi così tanto quando piangi’. Se lo reputi uno stalker, non ci dormi assieme., non lo ricerchi, non ci finisci nella stessa casa. Dovresti averne paura. Fai un corso di recitazione perché te lo consiglio.

L’influencer non sembra essere intenzionata a misurarsi con Greta, la cui presenza, a suo dire, risulta piuttosto fuoriluogo:

Hai finito il tuo show. Il tuo intervento c’è e sono felice per te. Sei una bellissima ragazza. Mi auguro che possiate avere una relazione come meritate di avere, se l’amore vi unisce, e che come donna non debba vivere momenti come quelli che ho vissuto io. Sei qui per attaccarmi, come posso capire benissimo. Non ho molto da dirti. Ti auguro solo che possiate vivere la tua storia in pace. Comprendo il tuo affetto.

Greta e Soleil sono già ai ferri corti… anzi, cortissimi. #GFVIP pic.twitter.com/nDYyEd7AeF — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 27, 2021

Il confronto tra Greta Giulia Mastroianni, Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge

Il gieffino, nelle ultime settimane, sembra aver trovato in Greta la donna ‘speciale’ con condividere il resto della vita assieme. La donna cerca di rassicurarlo nel tentativo di fargli continuare il suo percorso all’interno della casa di Cinecittà:

Ti ho visto che sei entrato… Hai perso un attimo la testa. I primi tre giorni sono stata veramente male. Ho visto delle provocazioni nei confronti di Soleil Ti ha fatto un grande effetto, hai messo quasi in dubbio la nostra relazione. Io lo vorrei un futuro con Gianmaria. Emergi per la persona che sei. Io non ho conosciuto la persona che sei qui dentro.