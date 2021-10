Nella casa del Grande Fratello Vip, per coppie che si lasciano (vedi la crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè) ce ne sono altre in via di rifinitura. E’ il caso di Miriana Trevisan e Nicola Pisu che sembra abbiano trovato un certo feeling da qualche settimana a questa parte.

Lui sembra essere realmente rapito dalla bellezza di Miriana e non lo nasconde, anzi, lo dichiara apertamente a lei: “Io all’inizio non parlavo con nessuno, poi mi sono trovato con te. Io non bado all’estetica, mi piace la persona. Tu sei una persona molto profonda e sto benissimo con te. Sono contento, felice e sereno con te“. La showgirl, decisamente più coi piedi ben piantati a terra, circuisce Pisu e prova a capire meglio le sue reali intenzioni: “Se fosse così ti sarei piaciuta fin dall’inizio. Avresti almeno pensato che sono bella esteticamente. Io mi ricordo di te fino all’inizio. Tu vorresti di più da me?“. Nicola non ha dubbi: “Quando ti piace una persona vorresti andare avanti, conoscerla meglio. Qui è più veloce la conoscenza, ti vedo tutti i giorni”

Nella puntata in prime time del 15 ottobre scopriamo che da un confessionale, Nicola conferma ulteriormente come stanno le cose: “Io ho le farfalle allo stomaco. Voglio vivermi belle emozioni ed è una cosa bellissima”

In studio, Alfonso parla con Miriana “Cosa ti fa vivere questa emozione con il freno a mano?”

Miriana: “La responsabilità, la differenza d’età, le battaglie che stiamo facendo. Mi sento molto più adulta di lui (tra i due c’è una differenza d’età di 15 anni). C’è un patto tra di me e lui, ci dobbiamo parlare ma lui deve dire “mi piace/non mi piace” perché abbiamo sofferto, per molti anni non ho voluto avere storie. Per due anni ho fatto terapia per riaprirmi anche come donna“.

Nicola: “Io provo già dei sentimenti forti per lei, vorrei baciarla, sì”

Miriana: “Andiamo piano piano. Nicola prova una forte attrazione secondo me, lui invece è convinto di quello che dice”.

E’ l’inizio di una nuova pagina per entrambi?