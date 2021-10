E’ un rapporto a due velocità quello che stanno vivendo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Lui cerca di viversi l’esperienza nella casa senza troppi pensieri per la testa, mentre lei sembra avere solo un pallino fisso: costruire qualcosa d’importante. Manuel con i piedi ben piantati a terra, al contrario di Lulù che probabilmente vede qualcosa oltre i baci. Le gelosie manifestate recentemente hanno posto degli ostacoli nel legame che li ha avvicinati in questo primo mese di convivenza.

Ultimamente i problemi si concentrano sui capricci di Lucrezia che sembra essersi irritata (ancora una volta) per la decisione di Manuel di dormire qualche notte insieme ad Aldo Montano. La reazione della ragazza ha spinto Manuel a porre un freno non solo ai comportamenti della ragazza, ma più in generale al rapporto che stanno vivendo:

Io capisco già da come sto con una persona come può andare. Ho capito che tra noi è difficile fuori, per le vite che abbiamo. Poi uno ci deve sempre provare per capire, ma vedendoti, uno si fa un’idea, però uno finché non prova non sa.

Una doccia gelata per Lulù che nonostante tutto ribadisce la sua esigenza dello stare vicino a Manuel: “Io vorrei passare la notte insieme a te perché è un momento in cui possiamo stare insieme”. Peccato che Manuel non sembra essere della stessa opinione spiegandole che deve assecondare le sue esigenze, soprattutto quando ha bisogno di riposare. Lei assicura che da parte sua non c’è nessuna intenzione di essere ingombrante nell’esperienza di Manuel: “Quando sei con gli altri puoi fare quello che ti pare. Io ti lascio ai tuoi spazi, non sei mio figlio“.

Lui risponde sottolineando che preferisce prendere le giuste distanze dalla ragazza, ma chiarisce subito: “Il mio non è menefreghismo“:

Io non sono venuto qua con l’idea di fare questo, quindi non riesco a entrarci in questa parte. A volte sento che se mi sbilanciassi un po’ di più fingerei, è quello anche che mi blocca un po’. Per questo a volte rimango un po’ così, ma proprio per questo motivo qua.

Il video disponibile a questo link.