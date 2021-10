Gossip: le notizie del 7 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 7 ottobre 2021

Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha annunciato, attraverso una lunga lettera, al magazine ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, annuncia che ha intenzione di sposare il fidanzato all’uscita del reality:

Valentina Persia, in occasione della festa per i suoi 50 anni, ha espresso, al settimanale ‘Chi’, la propria delusione per l’assenza al compleanno degli ex naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi’:

Qual è il mio bilancio per i miei 50 anni? Ok devo dirvi la verità, dovrei essere più cattiva. Per non usare una parolaccia che inizia con la s. Il mio compagno che non c’è più me lo diceva sempre. Ad esempio per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso. Quindi sì, ho invitato gli ex naufraghi che mi erano più vicino, ma non vi faccio i nomi di quelli che mi hanno detto di no. Diciamo che mi illudevo che qualcuno di loro tornato alla vita di tutti i giorni capisse che la realtà è anche altro.