Che Manuel Bortuzzo sia ben voluto da tutta la casa del Grande Fratello VIP è fuori dubbio, così come è più che ben voluto da Lulù Selassiè che è particolarmente vicina all’atleta, nonostante qualche gelosia di troppo a mettere ombre sul rapporto che i due stanno vivendo. Ebbene Manuel nella mattina di oggi ha voluto sorprendere ancora una volta tutti.

Aiutato da Alex Belli e Aldo Montano, il ragazzo decide di mettere da parte la sedia a rotelle per usare dei tutori che gli consentono di stare in piedi. Nessuno in casa sa della decisione di Bortuzzo, molti dei VIP sono ancora a letto, ma poco dopo raggiungono la cucina e scoprono la sorpresa.

Katia Ricciarelli è fra le prime a vedere la scena, lo abbraccia commentando la bellezza del concorrente. Lulù si è commossa nel vedere Manuel in piedi con i suoi occhi, gli rimane accanto come a cercare di dargli forza. Anche Carmen Russo e Miriana Trevisan esprimono la loro contentezza nel vedere la forza di Manuel. Aldo Montano ci scherza su: “Casella lo ha confuso con un altro concorrente, ha chiesto se fosse Antonio“.

Anche Manila Nazzaro giunge in cucina quasi incredula di ciò che vede, abbraccia affettuosamente Manuel e dice: “Ma quanto sei alto!” e lui rivela di essere alto 1 metro e 93 centimetri. Oggi la casa ha avuto un motivo in più per vivere una bella emozione.