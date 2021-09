Grande Fratello Vip 6: Francesca Cipriani tradita? Il gossip sul fidanzato ed un’altra gieffina

Il portale ‘Dagospia‘, nelle scorse ore, ha riportato una succosa indiscrezione che riguarda due concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 6‘ ovvero Soleil Sorge (fresca del confronto a tre con Gianmaria Antinolfi e Greta Giulia Mastroianni) e Francesca Cipriani (fidanzatissima con il giovane imprenditore Alessandro Rossi). Su quest’ultima coppia, sembra abbattersi una pesante tegola. Si legge:

Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil prima di entrare nella Casa del GF Vip si sarebbe trombata il suo fidanzato! Chi è costui?

Una bomba che potrebbe vivacizzare le dinamiche dentro al loft di Cinecittà. Come la prenderà l’ex Pupa? Nelle scorse settimane, il nome dell’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, come riporta ‘Libero Quotidiano’ era stato associato al Rossi per una collaborazione lavorativa che, poi, per ragioni economiche, non è andata a buon fine.

Raggiunto telefonicamente da RTL 102.5, Alessandro ha ribadito il proprio amore nei confronti della compagna:

Francesca è il mio angelo, la donna della mia vita. Avevo visto che era un po’ in crisi negli ultimi giorni. Lei è molto fragile per via del passato che ha avuto e domenica mattina mi sono svegliato con l’idea di fare qualcosa per lei. Così sono partito alla volta della Capitale e col megafono ho voluto dirle che io la amo e per lei ci sono. […] C’era un traffico pazzesco, mi sono messo lì fuori col megafono a urlare.

Come è nata la storia d’amore tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

Confidandosi con Carmen Russo, Miriana Trevisan e Raffaella Fico, Francesca Cipriani ha rivelato come è nata la storia d’amore con il suo principe azzurro, Alessandro Rossi:

Ad una cena tramite degli amici. Io ero single da un po’ di anni. Mi ero arresa. Non cercavo nulla. Ci siamo piaciuti esteticamente. Lui ha iniziato a corteggiarmi in maniera sfrenata, tosta. Tutti i giorni, piadine, girasoli, tortellini. Quando abbiamo iniziato a parlare, da subito ha capito che era una ragazza seria, perbene, educata. Ha iniziato con un messaggino, molto soft, graduale. Mi apriva la portiera. Bigliettino dopo bigliettino, mi ha portata sul lago, faceva mettere le canzoni al ristorante. Prima di venire qui mi ha fatto i fuochi d’artificio stupendi. Venti minuti di fuochi a Rimini. Non me li avevi fatti nessuno. Ho pianto.

https://www.instagram.com/p/CUZ4xvmDspf/

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy