Alex Belli si sta distinguendo nella casa soprattutto per la sua bontà nei confronti di gran parte degli inquilini della casa. Alex è stato protagonista di una sorpresa nell’ottava puntata del Grande Fratello VIP. Chiamato nella Mystery Room l’attore ha parlato della sua famiglia e dei suoi fratelli:

Per me rappresentano tutto. Io sono cresciuto con loro fino all’età di 20 anni poi sono partito a Milano, sono stato il loro punto di riferimento. Quando sbagliavano cercavo di riportarli nella giusta strada, quando si facevano male prendevo io le colpe. Io sono orgoglioso di appartenere a questa famiglia stupenda e anche le difficoltà che abbiamo passato insieme mi hanno reso l’uomo che sono oggi.

Commosso, Alex spiega il motivo della sua emozione: “Purtroppo questi 2 anni di lontananza ci hanno tenuto distanti. Abbiamo vissuto momenti brutti. Ci sono stati degli alti e bassi” e poi sua madre: “Ha dei problemi di deambulazione però sta bene, la voglio portare al mare ma lei non ci vuole venire. Sulla mamma sono sensibile, faccio di tutto per renderla felice”

C’è un messaggio da parte di sua cognata, Lucia:

Ciao cognatino in questo momento la casa è immersa nel silenzio, momento più unico che raro. Ti ringrazio per averci regalato dal primo giorno emozioni e sorrisi, siamo fieri di te. Tua mamma è sempre incollata alla televisione e le manca un sacco la videochiamata quotidiana con il suo bambino, ma non ti preoccupare ci pensa il piccolo Belli a riempirle la giornata. Io sono sempre in contatto con quel fiore raro di tua moglie alla quale manchi come l’aria. Quanto ci manca fare due chiacchiere. Ti vogliamo bene.

Fuori dalla porta rossa, invece, lo aspetta suo fratello Francesco: “Queste cose qua non le diciamo mai, ma ti voglio tanto bene. Sei il punto di riferimento per me e per tutti i fratelli. Stai facendo un bellissimo percorso, Delia mi ha detto di dirti che ti ama tantissimo e di stare tranquillo, tu continua così”.