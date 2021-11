GF Vip 6, il confronto tra Alex Belli e Adriana Volpe: “Delia? Per me è mia moglie” (video)

Nel corso della ventesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, venerdì 19 novembre 2021, c’è stato un chiarimento definitivo tra Adriana Volpe ed Alex Belli. L’opinionista del reality, condotto da Alfonso Signorini, ha messo in dubbio, a più riprese, la veridicità del legame che lo unisce a Delia Duran:

Sono andato sui tuoi social. Ho guardato quello che anche tu hai raccontato. C’è stata una bellissima promessa di matrimonio. Sei stato alle Maldive. Ti sei messo in ginocchio. E’ stata ripresa con un cameraman che faceva campo e controcampo. C’era anche il drone. E’ stato toccante. E’ stato un bellissimo ricordo. Poi, anche l’anello che le hai regalato. Una cosa fantastica. Mi ha emozionato. Alla promessa segue il matrimonio. Avete organizzato il matrimonio religioso. E qui faccio un piccolo passo indietro. Quello civile non lo puoi fare perché non sei ancora divorziato.

Il gieffino ha chiarito, una volta per tutte, quello che è accaduto, pochi mesi fa, con la modella venezuelana:

E’ stata una promessa di matrimonio. E’ stato un momento nostro. Abbiamo sentito l’esigenza, dopo due anni così duri, di chiamare le nostre famiglie e celebrare una liturgia della parola. E’ stata ripetuta la promessa di matrimonio davanti ad un diacono con la celebrazione eucaristica. E’ un matrimonio religioso davanti a Dio… per noi! Volevamo sigillare questo amore. Per me è mia moglie. Abbiamo girato il mondo, abbiamo vissuto delle cose incredibile. Non ti permetto di entrare nel mio amore indissolubile con Delia e continuerò a difenderlo. Con Soleil c’è solo amicizia, che è il più grande valore ma non confondiamo le due cose. Io amo Delia sopra ogni cosa. Non c’è nessuna amicizia che mi può portare lontano da lei.