Grande Fratello Vip: stasera, venerdì 9 ottobre 2020, nel corso dell’ottava puntata, si è consumata la resa dei conti tra Patrizia D’Aragona e Daniela Del Secco. Enock Barwuah e Andrea Zelletta si sono trasformati in bodyguard per sedare l’ira delle due storiche nemiche (Qui, il video):

De Blanck: “Chi se la fila…. Chi si deve chiarire con quella pizza e fichi”.

Tra le due nobildonne, si scatena subito la rabbia dettata da vecchie ruggini. Prima di entrare nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, la Marchesa, nelle scorse settimane, è stata, spesso, ospite dei salotti di Barbara d’Urso etichettando la rivale come ‘agglomerato di cattivo gusto’:

Marchesa d’Aragona: “Sei una mia grande fan”

De Blanck: “Ti sbagli persona, bella fanciulla. Non sono mai stata fan”.

Marchesa d’Aragona: “E’ un mese che da Barbara d’Urso non si parla altro che della tua fasulla nobiltà. Sono andati anche i tuoi ex fidanzati. Ti auguro di rimanere qui più a lungo possibile. Fuori c’è il mondo che impazza. Anche i tuoi amici, Andrea Cardella (il figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, ndb) è stato il primo a dire cose infamanti sul tuo conto: ‘Tutta Roma sa che non si lava’. Quando arriverai ti dovrai difendere. Dovresti cambiare galassia. Sono tutti andati a dimostrare che la tua nobiltà non è vera. Sono andati tutti i grandi esperti”.

De Blanck: “Io non ti consento di toccare la mia famiglia. Non sei nessuno. La mia famiglia non la tocchi”.

Marchesa d’Aragona: “Cerca di evitare questo linguaggio scatologico. Tu sei laureata in scatologia. Fai discorsi di cacca. Vedrai cosa accadrà quando uscirai”.