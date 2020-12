Grande Fratello Vip 5: la lite tra Cecilia Capriotti e Mario Ermito (video)  

Dopo la ventinovesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, c’è stato un duro confronto tra Cecilia Capriotti e Mario Ermito. I due concorrenti del reality di Canale 5, ieri sera, si sono nominati a vicenda. La showgirl ha accusato l’attore di essere un ‘farfallone’ scatenando, di fatto, la sua ira (Qui, il video):

Capriotti: “Sei stato poco chiaro. Non dire che ci sei rimasto male perché ti ho detto farfallone che te lo dicono tutti che sei farfallone, anche la formica qua fuori. Quale è stato il tuo motivo di nomination? la mia era comunque una motivazione. Io sono stata coerente”.

Ermito: “Io ci sono rimasto un po’ male. Mi fai passare per una persona poco seria”.

La Capriotti, inoltre, ha ipotizzato che Mario del ‘Grande Fratello Vip 5’ abbia addirittura sbirciato il suo voto, di fatto, restituendole la nomination:

Capriotti: “Secondo me hai visto pure la mia carta. Io sto serenissima, non ti ho accusato. Io non me la prendo però non mi piacciono le cazzate. Le carte in tavola cambiano, perché che motivazione è farfallone?”.

Ermito: “Mi dicevi che non mi nominavi mai e poi mi ha nominato. Dici che ci provo con tutte senza conoscermi. Tu nomini me e non me la prendo, io nomino te e te la prendi”.

Capriotti: “Ma se tu mi dici perché non ti ho conosciuto otto anni fa?, dopo due secondi a una dici: ‘ma che bella!, la mia era una battuta’, all’improvviso diventi sensibile? farfallone è una battuta”.