Oggi pomeriggio, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Francesco Oppini ha avuto la possibilità di parlare del suo rapporto, spesso conflittuale, con mamma Alba Parietti:

“Si è fatta tutta da sola. Non capisco come non riesca ad essere felice. Io non sopporto vederla costantemente impegnata. Vorrei fosse tranquilla. E’ un uragano. Se non vado a Natale con lei, è una tragedia. Da quando non c’è più mia nonna, non posso organizzare una vacanza natalizia con un amico o la mia fidanzata. Si sente abbandonata”.

Un legame simbiotico con il figlio che, però, si spezza, quando la showgirl è legata sentimentalmente ad un uomo: “Non mi chiama per tre giorni”

Il telecronista sportivo, in questi anni, ha cercato, soprattutto dopo il lockdown, di dare una svolta alla relazione con la conduttrice:

“Vorrei avere a che fare con una che non fa Alba Parietti con il figlio. Da talmente tanto che vuole che le ritorni indietro. Ma non è sempre così. Io so che mia mamma, con mio figlio, sarà come mia nonna è stata con lei”.

Ai compagni d’avventura, il venditore di automobili ha manifestato un desiderio:

“Lei deve vivere la sua vita e stare serena perché ci sono a prescindere”.

Le liti tra madre e figli sembrano essere all’ordine del giorno:

“Quando va giù pesante con me, la blocco sia su Whatsapp che sui messaggi di testo. Quando mi incaxxo con lei o la mia fidanzata, faccio lo stesso”.

Oppini, inoltre, ha raccontato anche un episodio che riguarda anche la fidanzata, Cristina Tomasini:

“Dire ad una che non gli interessa nulla del mondo dello spettacolo: “Adesso ho capito che sei venuto, con me, dalla d’Urso”. Non se lo merita. Ha molto equilibrio”.

Prima che la regia staccasse l’inquadratura, Francesco ha confessato che, fino a poco tempo fa, la Parietti frequentava un uomo sui 48 anni che, però, si è rivelato un ‘buco nell’acqua’:

“Ha fatto il gallo tutto il tempo con Cristina e le sue amiche. Gli ho fatto capire che la seconda volta lo avrei buttao in piscina”.