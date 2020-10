Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale Pierpaolo Pretelli per parlare del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Succede nel corso della puntata del 26 ottobre 2020 del Grande Fratello Vip 5.

L’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex velino sono diventati molto complici nel corso delle settimane. Il problema è che la conduttrice di Battiti pare non sia interessata ad andare oltre l’amicizia. Il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che Elisabetta è madre di Nathan Falco.

In puntata tuttavia Pretelli ha avuto modo di parlare della situazione con il conduttore del programma Alfonso Signorini. Collegato dal confessionale, l’ex velino ha fatto capire che lo stallo tra i due è dovuto alla presenza del bambino. Tuttavia Pierpaolo non si è dimostrato particolarmente loquace.

Uscito dal confessionale, Alfonso Signorini si è rivolto così alla Gregoraci:

“Eli, nel confessionale io e Pierpaolo abbiamo parlato molto di te. Certo che non sa tenersi un cecio in bocca!”

In realtà a tenere banco è un altro aspetto. Le telecamere hanno mostrato che Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno trovato un modo molto strano di comunicare. I due ultimamente hanno iniziato a parlare in codice. Lei gli scrive delle parole con le dita sulla mano, in modo tale che il telespettatore a casa non capisca.

Questo modo di fare ha particolarmente indispettito il pubblico del programma, visto che per molto meno Giulia Salemi venne redarguita ai tempi. Alla conduttrice invece non è stato riservato nemmeno un rimprovero. E fino a qualche giorno fa la presentatrice si batteva in maniera misteriosa il petto. Interrogata sulla questione, aveva detto che il gesto si rivolgeva a cinque amiche e un amico.

Nella stessa puntata non si sono verificati i tre ingressi a causa di un sospetto caso di Covid. A scopo cautelativo non si è voluto immettere nessuno di nuovo nel cast.