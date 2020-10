Grande Fratello VIP 5, la battuta di Andrea Zelletta a Matilde Brandi

by @Marco Salaris

Andrea Zelletta e Matilde Brandi, conoscendosi meglio all’interno della casa del Grande Fratello VIP, sembra abbiano trovato un’ottima intesa. Qualcuno ha pure azzardato che tra i due sotto sotto ci possa essere anche il sospetto di qualcosa in più di una semplice amicizia, eppure si sa, i due sono felicemente impegnati.

Nelle scorse ore uno scambio di battute ha fatto parlare i fanatici dei due concorrenti e, forse, all’esterno anche un’altra persona molto vicina all’ex tronista di Uomini e Donne.

Durante un momento di relax in giardino, Matilde Brandi e Stefania Orlando parlano della differenza d’età che corre tra loro e i giovani della casa. “Noi vi trattiamo come delle mamme” dicono. Pronta la risposta di Andrea Zelletta: “Vieni qua che non ti faccio sentire più mamma“. La battuta scherzosa è stata colta con una risata, ma il doppio senso avrà fatto sorridere all’esterno pure la fidanzata di Andrea, Natalia Paragoni?

Ricordiamo che sono state poche, se non del tutto nulle, le occasioni in cui il concorrente ha parlato della sua compagna scelta nel programma condotto da Maria de Filippi.