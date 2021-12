Grande Fratello Vip 2021: la sorella di Alessandro Basciano contro Jessica e Clarissa Selassiè

Dopo l’ultimo acceso confronto al ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Giorgia Nicole, sorella di Alessandro Basciano, sui social, ha deciso di uscire allo scoperto per prendere (giustamente) le difese del fratello per via del legame con Sophie Codegoni che ha mandato su tutte le furie Jessica Selassié. La ragazza, poi, su Instagram, è stata difesa da Clarissa scatenando il putiferio dentro e fuori il loft di Cinecittà.

Le parole della donna sono state raccolte dal popolo di Twitter e da alcuni siti di gossip come ‘Isa & Chia’.

Giorgia Nicole, inoltre, non ha particolarmente gradito il fatto che la principessa etiope abbia nominato l’ex tentatore condannandolo, di fatto, alla papabile eliminazione dal programma a poche settimane dal suo ingresso:

Durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021’, Jessica Selassié ha rimproverato ad Alessandro Basciano di essere stato poco trasparente nei suoi confronti. Risultando, di fatto, la terza scelta dopo Sophie e Soleil:

Il tatuato imprenditore ha cercato, invano, di far valere le proprie ragioni:

Io sono entrato qua e rido e scherzo con tutti. Ok? Se lo faccio io c’è un doppio senso in tutto quello che faccio. Detto questo, l’ho detto anche in confessionale, non rimangio quello che penso su di te. […] Io non sono qua dentro per trovare l’amore della mia vita, sono qua per giocare e conoscere le persone. Se ci sei rimasta male per qualcosa me lo dici, io non ti ho presa in giro.