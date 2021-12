GF Vip 2021, rottura definitiva tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli? (video)

E’ ancora scontro nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pago, infatti, non sembra aver gradito particolarmente le parole al veleno della compagna d’avventura sul suo interesse con Biagio d’Anelli. L’ex velina di ‘Striscia La Notizia’, ieri, si è sfogata a lungo con gli altri inquilini della casa di Cinecittà (Qui, il video):

Non mi piace come tratta i nuovi, come ha trattato stamattina Eva. Non mi piace. Mi sono rotta i cogli*ni. Non mi piace quando ha fatto: ‘Mi pulisci la stanza’. E infatti io non sono più andata. Quando ha detto ‘Sei Giuda’, così cosà, quando non ha mai visto niente di quello che è successo tra me e Nicola. […] Non sapeva niente tra me e Nicola e interveniva e non mi ha parlato per due, tre giorni.

La conduttrice non ha digerito le insinuazioni fatte dalla cantante lirica ad alta voce (“Dai finiscila di fare la santarellina che gli racconto io chi sei veramente”). Immediata la sua reazione (“Queste battute taglienti, con me non si deve proprio permettere”).

Le due donne, poi, hanno cercato di confrontarsi per trovare un punto in comune sulla spinosa vicenda. Senza, però, riuscirci. Stamattina, a mente fredda, però, l’ex moglie di Pippo Baudo ha confessato a Davide Silvestri di non essere più intenzionata a perdonare Miriana (Qui, il video):

Parlava per se stessa, per la cosa tra loro due. Si stavano baciando. È stata sempre lei a venire da me. Tre volte l’ho perdonata. Avevo questo sentore di grande menzogna e così è stato. Poi l’ho sempre perdonata. Questa volta qua non me l’aspettavo. Ora che è in nomination ha trovato questa cosa da accusarmi. Va bene, io le mie idee non le cambio, per me lei è una persona che non conta più. Prima piange e poi si comporta così. […] Non mi va di essere presa per i fondelli, non sopporto da nessuno le bugie

