Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié: “Ci ha marciato” (video)

A poche ore dalla prossima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, in onda, stasera, lunedì 29 novembre, Manuel Bortuzzo si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro Lulù Selassié che rischia di uscire se dovesse perdere il televoto contro la sorella Clarissa, Soleil Sorge, Carmen Russo e Manila Nazzaro.

Il nuotatore, parlando in giardino con la new entry Patrizia Pellegrino, ha rivelato, per la prima volta, come ha vissuto questi mesi assieme alla principessa etiope. Tra alti e bassi, tenerezze e allontanamenti, l’amore tra i due concorrenti del reality di Canale 5 non è mai sbocciato:

Patrizia chiede a Manuel del rapporto con Lulù.

"E' nato come scambio d'affetto,poi è stato un po' montato come una cosa più grande di quella che era,lei ha marciato su quella cosa lì.. poi ti lasci andare,attrazione fisica,quando capisci che non ti prende di testa basta."#gfvip pic.twitter.com/qhElRvtaTJ — BL (@rainbow20202020) November 28, 2021

È nato come scambio d’affetto. Lei si è avvicinata, io pure. Ma non era niente inizialmente. Poi è stato un po’ montato da tutti come una cosa più grande di quella che era. Lei ha marciato su quella cosa lì e faceva tutto molto velocemente. Tanto che poi io ho detto ‘guarda che io non faccio così. È successo che poi io mi sono trovato subito in difficoltà perché avevo una persona che mi diceva già cose importanti e io dicevo sempre no. Poi ti lasci andare, attrazione fisica, quando capisci che non ti prende di testa, poi basta.

Nelle ultime ore, il gieffino, confidandosi con Katia Ricciarelli, ha svelato, senza mezzi termini, che preferirebbe l’uscita di Lucrezia dalla casa. Sarà davvero così?